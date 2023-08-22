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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри покинет «Ювентус» в конце сезона слухи

22 Августа 2023 • 20:35 Комментировать (4)
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может оставить свой пост в конце текущего сезона. Об этом рассказал Альдо Спинелли, экс-президент «Ливорно» и друг Аллегри.

«Аллегри хочет реабилитироваться за прошлый сезон, а после этого он отправится в Саудовскую Аравию, Америку или туда, где он будет востребован», — заявил Спинелли TuttoJuve.

Функционер рассказал, что Аллегри уже получал несколько предложений этим летом, но не захотел покидать «Ювентус» пока не докажет свою состоятельность.  

Напомним, по итогам прошлого сезона туринский клуб занял седьмое место в Серии А, однако был отстранен от участия в еврокубках из-за финансового «фейр-плей».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Альдо Спинелли
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
22 Августа 2023 в 21:00
ай.. ниужэли.. а если ща 10 мачей падряц прадують.. останица? А-ха-ха-ха! )))
Vaisili0k
22 Августа 2023 в 21:53
Вообще, по тексту так и выходит...Аллегри обязуется принести Ювентусу хотя бы один трофей! Даже если это будет чемпионство в серии Б....
InterSan
22 Августа 2023 в 20:41
Вот и первые итоги сезона.
Как интересно будут играть Футболисты, зная, что весь текущий проект - завершиться в конце сезона?
Наработки, схемы, ТО без новичков и прочее……..бред, а не подход.
Vaisili0k
22 Августа 2023 в 21:54
Так они и прошлый сезон играли так, будто думали, что проект Аллегри только до конца сезона xD
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