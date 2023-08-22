Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может оставить свой пост в конце текущего сезона. Об этом рассказал Альдо Спинелли, экс-президент «Ливорно» и друг Аллегри.

«Аллегри хочет реабилитироваться за прошлый сезон, а после этого он отправится в Саудовскую Аравию, Америку или туда, где он будет востребован», — заявил Спинелли TuttoJuve.

Функционер рассказал, что Аллегри уже получал несколько предложений этим летом, но не захотел покидать «Ювентус» пока не докажет свою состоятельность.

Напомним, по итогам прошлого сезона туринский клуб занял седьмое место в Серии А, однако был отстранен от участия в еврокубках из-за финансового «фейр-плей».