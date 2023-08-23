«Ювентус» намерен расстаться с одним из двух вингеров.

Туринский клуб, находящийся не в лучшем финансовом положении, выбирает между продажей Филипа Костича и Самуэля Илинга. По информации журналистки Фабианы Делла Валле, руководство «старой синьоры» склоняется к уходу серба из-за его более высокой зарплаты. Впрочем, если приемлемых предложений по 30-летнему игроку так и не поступит, «Ювентус» постарается продать 19-летнего англичанина.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Филипа Костича составляет 22 млн евро, а Самуэля Илинга – 9 млн. Контракты игроков рассчитаны до 2026 и 2025 года соответственно.