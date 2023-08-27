​«Ювентус» назвал состав на матч с «Болоньей»

В воскресенье вечером «Ювентус» в рамках второго тура чемпионата Италии будет принимать «Болонью». Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри решил включить в стартовый состав таких игроков:

Перин, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Веа, Фаджоли, Локателли, Рабио, Камбьясо, Кьеза, Влахович.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре Серии А «Ювентус» разгромил «Удинезе» со счётом 3:0.