Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин остаётся трансферной целью «Фулхэма».

«Дачники» считаются одними из главных претендентов на 23-летнего игрока, чьё будущее в туринском клубе регулярно подвергается сомнениям в СМИ. По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Фулхэм» готов начать переговоры по трансферу итальянца с предложения в 30 млн евро, однако «Ювентус» намерен выручить от продажи форварда около 40 млн.

Контракт Мойзе Кина со «старой синьорой» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне футболист записал на свой счёт восемь забитых мячей, приняв участие в 40 матчах команды Массимилиано Аллегри.