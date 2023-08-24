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«Фулхэм» готов предложить 30 млн евро за форварда «Ювентуса» слухи

24 Августа 2023 • 01:57 Комментировать (1)
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.23 X 6.10 2 14.00
26.08 17:00

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин остаётся трансферной целью «Фулхэма».

«Дачники» считаются одними из главных претендентов на 23-летнего игрока, чьё будущее в туринском клубе регулярно подвергается сомнениям в СМИ. По сведениям La Gazzetta dello Sport, «Фулхэм» готов начать переговоры по трансферу итальянца с предложения в 30 млн евро, однако «Ювентус» намерен выручить от продажи форварда около 40 млн.

Контракт Мойзе Кина со «старой синьорой» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне футболист записал на свой счёт восемь забитых мячей, приняв участие в 40 матчах команды Массимилиано Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фулхэм Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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АРСЕНАЛ ФУЛХЭМ
Комментарии (1)
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Evgen 86
24 Августа 2023 в 03:00
Они еще думают... В клетку его и на острова частным самолётом пока дачников не отпустило то что они приняли предлагая за это 30мн
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