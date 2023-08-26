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Стало известно, почему Бонуччи отказал «Униону»

26 Августа 2023 • 22:27 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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Через 19 ч. 43 мин.

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжает поиски нового клуба.

Ветерана «бьянконери» намеревался подписать берлинский «Унион», однако игрок ответил отказом. По обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, причина такого решения проста – Бонуччи хочет остаться в Италии. Клуб Бундеслиги пока не оставил попытки заполучить чемпиона Европы, но с новой недели переключится на другие кандидатуры, если итальянец так и не передумает.

В настоящий момент Леонардо Бонуччи ведёт переговоры с клубом-новичков Серии А – «Дженоа». «Ювентус» намерен расстаться с центрбеком, поскольку Массимилиано Аллегри на него не рассчитывает.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа Леонардо Бонуччи Унион Берлин трансферы футбола - лето 2023
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