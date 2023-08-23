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Аллегри выступает против ухода Мойзе Кина из «Ювентуса»

23 Августа 2023 • 21:22 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
27.08 19:30

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не одобряет продажу нападающего Мойзе Кина.

23-летний игрок, вероятно, покинет клуб до завершения трансферного периода – интерес к нему проявляют английский «Фулхэм» и испанская «Севилья». Как сообщает журналистка Фабиана Делла Валле, рулевой «бьянконери» совершенно не поддерживает идею расставания с форвардом. Аллегри продолжает верить в итальянца и по-прежнему считает его важной фигурой для команды.

Текущая трансферная стоимость Мойзе Кина, по оценке портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Мойзе Кин трансферы футбола - лето 2023
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