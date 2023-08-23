Тевес: «Моя жена хотела убить меня, когда я решил покинуть «Ювентус» и вернуться в Аргентину»

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес вспомнил, как уходил из «Ювентуса».

В сезоне-2014/15 форвард отметился 29 забитыми голами и помог «бьянконери» добраться до финала Лиги чемпионов, однако по завершении кампании решил вернуться в «Бока Хуниорс».

«Выступать в «Ювентусе» было большим удовольствием. Когда я принял решение о возвращении в Аргентину, моя жена хотела убить меня. В Италии всё складывалось хорошо, местные жители во многом похожи на нас, в каждой игре за «Ювентус» я чувствовал, что нахожусь в правильном месте. Болельщики были рады мне, но тот финальный матч Лиги чемпионов с «Барселоной» стал для меня последним перед возвращением», – цитируют Тевеса итальянские СМИ.