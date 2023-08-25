Лукаку отказался от перехода в «Ювентус», теперь игрок хочет в «Рому»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отказался от варианта с переходом в туринский «Ювентус». По информации от журналиста Мэтта Лоу, форвард устал ждать действий со стороны «старой синьоры». Теперь бельгиец не намерен переходить в команду Массимилиано Аллегри.

В связи с выходом из гонки «Ювентуса», Лукаку теперь хочет перейти в другой итальянский клуб – в столичную «Рому», которую возглавляет Жозе Моуринью. Напомним, Ромелу работал под руководством португальского специалиста в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Лукаку два года назад перебрался в «Челси» за 113 миллионов евро из миланского «Интера».