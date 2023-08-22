Мойзе Кин может вернуться в АПЛ

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин заинтересовал команду из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Ромео Агрести, итальянский форвард попал на радары лондонского «Фулхэма», который как раз ищет замену своему нападающему Александару Митровичу. Напомним, серб перебрался в «Аль-Хиляль».

Кин ранее уже выступал в Английской премьер-лиге в составе «Эвертона», но в своё время Мойзе не смог адаптироваться к туманному альбиону. В услугах форварда сейчас также заинтересована испанская «Севилья». Сам Кин больше склоняется к тому, чтобы остаться в «Ювентусе».