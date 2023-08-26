Клуб Серии А начал переговоры по Бонуччи

«Дженоа» рассчитывает укрепить состав центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Главным претендентом на 36-летнего игрока, который оказался ненужным «Ювентусу», назывался берлинский «Унион», однако итальянец так и не дал добро на переезд в Германию. По информации инсайдера Николо Скиры, «Дженоа», о чьём интересе уже сообщалось раньше, уже ведёт переговоры по ветерану «старой синьоры». Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшее время.

«Дженоа» – новичок текущего розыгрыша Серии А. В прошедшем сезоне коллектив из Генуи финишировал вторым в Серии Б, а нынешнюю кампанию в элитном дивизионе начал с поражения от «Фиорентины» (1:4).