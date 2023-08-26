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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А начал переговоры по Бонуччи

26 Августа 2023 • 21:06 Комментировать
Ювентус
...
Болонья
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Через 21 ч. 15 мин.

«Дженоа» рассчитывает укрепить состав центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Главным претендентом на 36-летнего игрока, который оказался ненужным «Ювентусу», назывался берлинский «Унион», однако итальянец так и не дал добро на переезд в Германию. По информации инсайдера Николо Скиры, «Дженоа», о чьём интересе уже сообщалось раньше, уже ведёт переговоры по ветерану «старой синьоры». Соглашение может быть достигнуто уже в ближайшее время.

«Дженоа» – новичок текущего розыгрыша Серии А. В прошедшем сезоне коллектив из Генуи финишировал вторым в Серии Б, а нынешнюю кампанию в элитном дивизионе начал с поражения от «Фиорентины» (1:4).

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Ювентус Дженоа Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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