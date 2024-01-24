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Горецка не собирается покидать «Баварию» в ближайшее время

24 Января 2024 • 14:18 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 7 ч. 21 мин.

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка не планирует уходить из мюнхенского клуба в нынешнем году. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

По информации источника, 28-летний футболист ни с кем не общался на тему своего возможного ухода из «Баварии» и намерен бороться за место в основном составе своей нынешней команды.

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник хочет продолжить карьеру в Англии.

В текущем сезоне Горецка провёл за «Баварию» 20 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Отметим, что цвета мюнхенского клуба футболист защищает с лета 2018 года, ранее он выступал за «Шальке» и «Бохум».

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