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Мукиэле уверен в скором переходе в «Баварию»

23 Января 2024 • 02:24 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
24.01 22:30

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Норди Мукиэле намерен в ближайшее время перебраться в «Баварию».

Между клубами по-прежнему ведутся переговоры по аренде. Руководство «ПСЖ» сообщило 26-летнему игроку, что позволит тому уйти в «Баварию» только при поступлении приемлемого предложения. Обсуждения затянулись, однако сам Мукиэле по-прежнему твёрдо намерен перейти в немецкий клуб. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, француз уверен, что в ближайшее время сделка состоится. 

В «Баварии» готовы к неудаче в переговорах по Норди Мукиэле, поэтому также работают над подписанием другого правого защитника – Кирана Триппьера из «Ньюкасла».

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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