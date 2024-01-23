Мукиэле уверен в скором переходе в «Баварию»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Норди Мукиэле намерен в ближайшее время перебраться в «Баварию».

Между клубами по-прежнему ведутся переговоры по аренде. Руководство «ПСЖ» сообщило 26-летнему игроку, что позволит тому уйти в «Баварию» только при поступлении приемлемого предложения. Обсуждения затянулись, однако сам Мукиэле по-прежнему твёрдо намерен перейти в немецкий клуб. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, француз уверен, что в ближайшее время сделка состоится.

В «Баварии» готовы к неудаче в переговорах по Норди Мукиэле, поэтому также работают над подписанием другого правого защитника – Кирана Триппьера из «Ньюкасла».