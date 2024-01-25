​«Бавария» потеряла Лаймера до весны

Защитник «Баварии» Конрад Лаймер пропустит из-за травмы больше времени, чем сообщалось изначально. Как сообщает в социальных сетях журналист Керри Хау, у 26-летнего Лаймера выявили разрыв мышечного волокна в икроножной мышце. Кроме того, медики обнаружили у игрока поражение сухожилия. Как следствие, австриец может пропустить около шести недель. Вероятно, Лаймер вернётся на поле уже весной.

В 27 матчах сезона 2023/2024 Конрад Лаймер записал на свой счёт один гол и два голевых паса на партнёров. Игрок травмировался в среду, когда «Бавария» принимала берлинский «Унион» и победила со счётом 1:0.