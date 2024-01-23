Тухель объяснил, почему оставил Горецку на скамейке в матче с «Вердером»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал своё решение не выпустить полузащитника Леона Горецку в стартовом составе на матч с «Вердером» в Бундеслиге, который закончился домашним поражением мюнхенцев (0:1).

«Леон болел, а Рафаэл Геррейру хорошо смотрелся вместе с Павловичем в матче со «Штутгартом». Они также хорошо справились в играх с «Вольфсбургом» и «Базелем». Я принял решение в пользу Геррейру, так как у меня не было причин оставлять его на скамейке. Это не значит, что я не доверяю Горецке. Футболисты, находящиеся на скамейке, должны привносить позитивную силу. Они должны доказать тренеру, что тот не прав», – сказал Тухель на пресс-конференции.