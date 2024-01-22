Гендиректор «Баварии» намекнул, что летом команда вернётся к кандидатуре полузащитника из АПЛ

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен намекнул на то, что мюнхенская команда вернётся к кандидатуре Жоау Пальиньи из «Фулхэма» ближайшим летом. Напомним, перед стартом этого сезона 28-летний португалец был близок к трансферу в команду Томаса Тухеля, но сделка в последний момент сорвалась.

«Пальинья? Нельзя ничего исключать в будущем. Сможем ли мы оформить трансфер в январе? В данный момент мы больше работаем над трансфером правого защитника», – цитирует Дрезена журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что Пальинья до сих пор открыт к переходу в «Баварию». Игрока также хочет пригласить каталонская «Барселона».