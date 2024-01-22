Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о конкуренции с Кимом Мин Джэ, который в этом месяце выступает за сборную Южной Кореи на азиатских играх.

«Меня радует то, что я свободно могу перемещаться по полю, хотя ещё не избавился от всех болевых ощущений. Подобное чувство я испытывал уже давно. Конкуренция с Кимом Мин Джэ? Целью каждого игрока является основной состав. Сейчас самое важное – это усердно тренироваться и избегать травм», – сказал де Лигт в интервью Sky Sport Germany.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном переходе де Лигта в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом. На «Олд Траффорд» Маттейса хочет видеть бывший тренер по «Аяксу» Эрик тен Хаг.