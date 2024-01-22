Маттеус раскритиковал Тухеля из-за решения оставить Горецку на скамейке в матче с «Вердером»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля. Причиной критики стало решение оставить полузащитника Леона Горецку на скамейке запасных во вчерашнем матче против бременского «Вердера», который закончился домашним поражением 0:1 в рамках Бундеслиги.

«Горецка не начал матч в стартовом составе, это плохо влияет на атмосферу, ведь игроки не могут понять решение против Леона. У Горецки тесные связи с партнёрами, он давно находится в клубе. Он обладает менталитетом, который сильно мог бы повлиять на исход матча с «Вердером». Леон привносит много силы внутри и за пределами штрафной, разрывает линии, выигрывает дуэли и делает очень много полезных вещей», – цитирует Маттеуса Sky 90.