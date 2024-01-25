Сане — о конфликте с тренером «Униона»: «Я просто хотел побыстрее вернуть мяч»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался об инциденте с главным тренером «Униона» Ненадом Белицей.

Напомним, во втором тайме футболист повздорил с тренером противника, за что был награжден желтой карточкой. Что касается Белицы, то он был удален с поля за толчок Сане.

«На самом деле я просто хотел побыстрее вернуть мяч, чтобы начать следующую атаку, но потом все стало немного дико, когда он схватил меня за лицо. Я не держу зла, когда дело касается чего-то подобного, и эта сцена для меня уже забыта. Я понимаю, что он был немного взволнован после ситуации в нашей штрафной. В любом случае – самое главное, что мы взяли три важных очка», — приводит слова Сане журналист Тоби Альтшеффль.

Напомним, встреча «Баварии» и «Униона» в рамках перенесенного матча 13-го тура чемпионата Германии завершилась победой мюнхенцев со счетом 1:0.