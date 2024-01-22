Тухель – о поражении «Вердеру»: «Мы играли так, словно лидируем в таблице с отрывом в 10 очков»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель остался недоволен игрой своей команды в матче против бременского «Вердера», который обернулся домашним поражением мюнхенской команды с минимальным счётом 0:1. После этого отрыв леверкузенского «Байера» от «Баварии» увеличился до 7 очков.

«Мы играли так, словно лидируем в таблице с отрывом в 10 очков. После результатов «Байера» мы должны показать другое лицо. Мы хотели начать очень агрессивно и задать ритм, но нам не удалось этого сделать ни на какой стадии игры. Мы должны винить самих себя, но при этом искать решения», – сказал Тухель на пресс-конференции.