«Бавария» забила только один мяч в ворота «Униона» и победила

«Бавария» с «Унионом» провели отложенный матч 13-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы снова столкнулись с нереализацией моментов - нанесли под два десятка ударов, но в отличие от схватки с «Вердером» (0:1), сегодня забили.

Рафаэл Геррейру прострелил вдоль ворот, и у ближней штанги Кингсли Коман минимально промахнулся. В конце первого тайма попытки Лероя Сане и Йозуа Киммиха не привели к успеху - промах и сэйв соответственно. В первой атаке после перерыва Гарри Кейн пробил в штангу, а Геррейру вторым ударом подряд отправил мяч в сетку. Кейн добился своего эффектным ударом, но отдававший ему мяч Сане был в офсайде. Еще несколько неплохих ударов, но «Бавария» так и не увеличила преимущество.

После победы со счетом 1:0 чемпионы идут вторыми и уступают «Байеру» четыре очка. Соперник - 15-й.