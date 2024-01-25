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«Бавария» забила только один мяч в ворота «Униона» и победила

25 Января 2024 • 00:32 Комментировать
Бавария
1:0
Унион Берлин
окончен

«Бавария» с «Унионом» провели отложенный матч 13-го тура Бундеслиги. Мюнхенцы снова столкнулись с нереализацией моментов - нанесли под два десятка ударов, но в отличие от схватки с «Вердером» (0:1), сегодня забили.

Рафаэл Геррейру прострелил вдоль ворот, и у ближней штанги Кингсли Коман минимально промахнулся. В конце первого тайма попытки Лероя Сане и Йозуа Киммиха не привели к успеху - промах и сэйв соответственно. В первой атаке после перерыва Гарри Кейн пробил в штангу, а Геррейру вторым ударом подряд отправил мяч в сетку. Кейн добился своего эффектным ударом, но отдававший ему мяч Сане был в офсайде. Еще несколько неплохих ударов, но «Бавария» так и не увеличила преимущество.

После победы со счетом 1:0 чемпионы идут вторыми и уступают «Байеру» четыре очка. Соперник - 15-й.

Протокол игры  
Бавария1:0Унион Берлин
(1:0) Геррейру Рафаэл46'  
Нойер МануэльЛаймер Конрад 86' (Павлович Александр ( 86') Де Лигт МаттейсУпамекано Дайо 46' (Дайер Эрик ( 46') Геррейру РафаэлКиммих ЙозуаГорецка ЛеонСане Лерой  74'Мусиала Джамал 77' (Тель Матис ( 77') Коман Кингсли 77' (Мюллер Томас ( 77') Кейн Гарри  90'
Запасные: Крэтзиг ФрансУльрайх СвенЧупо-Мотинг ЭрикЗвонарек ЛовроДэвис Альфонсо
Рённов ФредерикКнохе РобинФогт Кевин  90'Лейте Диогу  90'Триммель КристоферКрал Алекс 78' (Бедья Крис ( 78') Тусар ЛюкаХаберер Яник 78' (Ааронсон Бренден ( 78') Госенс Робин 64' (Руссийон Жером ( 64') Фолланд Кевин 26' (Бехренс Кевин ( 26'  48') Холлербах Бенедикт 64' (Шефер Андраш ( 64')
Запасные: Духи ДанилоКауфманн МиккельЕккель ПаульБуск Якоб
24 января. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Унион Берлин

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