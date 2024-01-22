Лаймер: «Мы не должны думать, что обыграем любого соперника за счёт индивидуального превосходства»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал домашнее поражение своей команды 0:1 от бременского «Вердера». Отставание мюнхенцев от первого места увеличилось до 7 очков, но в середине недели коллектив Томаса Тухеля отыграет свой матч в запасе против берлинского «Униона».

«Мы должны быть сфокусированными все 90 минут, пока судья не даст финальный свисток. Мы не должны думать, что обыграем любого соперника только за счёт индивидуального превосходства. Сейчас футбол работает иначе. Мы выяснили это на собственном опыте. Именно так можно проиграть матч, который ты не хочешь проигрывать, но мы хотим всё исправить», – цитирует Лаймера издание Bild.