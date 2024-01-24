Тухель – худший за последние годы тренер «Баварии» по среднему показателю набранных очков

Работа Томаса Тухеля в «Баварии» по-прежнему вызывает немало вопросов.

В воскресенье мюнхенский гранд неожиданно уступил в родных стенах «Вердеру» (0:1) в поединке Бундеслиги. Отставание от лидирующего в таблице «Байера» составляет семь очков при одном матче в запасе у действующих чемпионов.

В среднем при Томасе Тухеле «Бавария» набирает 2,11 очков за игру – худший показатель среди всех тренеров команды с 2011 года, отмечает TZ. Выше в списке расположились Нико Ковач (2,26) и Карло Анчелотти (2,28), не преуспевшие у руля баварцев в прошлом. Лидером рейтинга остаётся Ханс-Дитер Флик – 2,53 очка.