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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель – худший за последние годы тренер «Баварии» по среднему показателю набранных очков

24 Января 2024 • 00:07 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
Через 20 ч. 43 мин.

Работа Томаса Тухеля в «Баварии» по-прежнему вызывает немало вопросов.

В воскресенье мюнхенский гранд неожиданно уступил в родных стенах «Вердеру» (0:1) в поединке Бундеслиги. Отставание от лидирующего в таблице «Байера» составляет семь очков при одном матче в запасе у действующих чемпионов.

В среднем при Томасе Тухеле «Бавария» набирает 2,11 очков за игру – худший показатель среди всех тренеров команды с 2011 года, отмечает TZ. Выше в списке расположились Нико Ковач (2,26) и Карло Анчелотти (2,28), не преуспевшие у руля баварцев в прошлом. Лидером рейтинга остаётся Ханс-Дитер Флик – 2,53 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карло Анчелотти Томас Тухель Ханс-Дитер Флик Нико Ковач ещё теги

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БАВАРИЯ УНИОН БЕРЛИН
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