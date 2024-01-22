Мукиэле не проходил медосмотр для «Милана», Норди ближе к другому топ-клубу

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле всё ещё может покинуть свою команду до конца трансферного окна. По информации от журналиста Фабрицио Романо, слухи о переходе футболиста в «Милан» не соответствуют действительности. Француз не проходил никакого медосмотра для «россонери», а итальянский клуб не делал предложений «ПСЖ».

Источник утверждает, что Мукиэле в данный момент ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию», которая активно ведёт переговоры с «ПСЖ». Немецкая команда была бы рада заполучить в свои ряды 26-летнего защитника, который ранее выступал в Бундеслиге в составе «РБ Лейпцига».