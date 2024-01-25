Тухель: «У меня нет проблем с Горецкой»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о конкуренции между Леоном Горецкой и Рафаэлем Геррейру.

— Да, они будут конкурировать, но у меня вообще нет проблем с Леоном, и я не думаю, что у него есть проблемы со мной. Он очень хорошо тренировался последние несколько недель, потом немного приболел, поэтому дважды выходил со скамейки запасных, но с «Унионом» вышел в стартовом составе, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

В минувшем матче «Бавария» обыграла «Унион» со счетом 1:0, а автором единственного гола стал Геррейру.

После 18 туров мюнхенцы занимают второе место в чемпионате Германии, набрав 44 очка.