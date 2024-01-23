«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса

Мадридский «Реал» придумал, как ближайшим летом получить скидку на левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, у которого в 2025 году заканчивается контракт с мюнхенским клубом.

Как сообщает журналист Тоби Альтшуль, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на центрального защитника Рафу Марина в следующем сезоне. Напомним, 21-летний испанец проводит нынешнюю кампанию в составе «Алавеса».

«Реал» летом хочет предложить «Баварии» Марина и определённую доплату за 23-летнего Дэвиса. Мюнхенский клуб как раз нуждается в центральном защитнике, поэтому замысел «Реала» вполне может воплотиться в жизнь.