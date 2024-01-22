Нойер – о поражении «Вердеру»: «Думаю, мы заслужили забить хотя бы один гол»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал домашнее поражение в Бундеслиге от бременского «Вердера». Отставание «красной машины» от лидера чемпионата леверкузенского «Байера» увеличилось до 7 очков, но «Бавария» вскоре сыграет свой матч в запасе против «Униона».

«Мы создавали моменты в последние 25 минут. Думаю, наша команда заслужила забить хотя бы один гол. Впрочем, мы проснулись слишком поздно и должны были начать матч иначе. Мы осознаём серьёзность ситуации и в курсе о результатах «Байера». Нам нужно сконцентрироваться на собственных выступлениях и выигрывать свои матчи», – цитирует Нойера Bayern & Germany.