«Бавария» не спешит продлевать контракт с одним из ключевых игроков

Мюнхенская «Бавария» пока не спешит продлевать контракт с одним из своих ключевых футболистов. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красная машина» хочет продлить соглашение с вингером Лероем Сане, но клуб пока не находится в спешке.

Контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» истекает через полтора года. Отмечается, что Сане пока не определился с планами на будущее. Немца ранее связывали с трансфером в «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Тем не менее, у Лероя сейчас хорошие отношения с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем.

В этом сезоне Сане отметился 8 голами и 10 ассистами в Бундеслиге.