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В «Баварии» считают, что Дэвис стал играть хуже из-за слухов о «Реале» слухи

22 Января 2024 • 23:02 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
24.01 22:30

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис показывает не лучшую игру, как считают в клубе.

Канадский футболист давно называется одной из трансферных целей мадридского «Реала», и грядущим летом, судя по всему, гранд Ла Лиги предпримет попытку провернуть сделку. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, в последнее время игра Дэвиса всё чаще подвергается критике со стороны руководства мюнхенцев. Внутри клуба считают, что именно постоянные разговоры о скором переходе в «Реал» негативно сказываются на выступлениях 23-летнего латераля.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Прошлой весной переговоры по новому соглашению зашли в тупик.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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