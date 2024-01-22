Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис показывает не лучшую игру, как считают в клубе.

Канадский футболист давно называется одной из трансферных целей мадридского «Реала», и грядущим летом, судя по всему, гранд Ла Лиги предпримет попытку провернуть сделку. Как сообщает журналист Филипп Кесслер, в последнее время игра Дэвиса всё чаще подвергается критике со стороны руководства мюнхенцев. Внутри клуба считают, что именно постоянные разговоры о скором переходе в «Реал» негативно сказываются на выступлениях 23-летнего латераля.

Контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Прошлой весной переговоры по новому соглашению зашли в тупик.