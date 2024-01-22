Вингер «Баварии» Лерой Сане интересен топ-клубам из различных европейских чемпионатов.

Контракт 28-летнего футболиста истекает в 2025 году, и за ситуацией, если верить слухам, следят гранды АПЛ и Ла Лиги, а также «ПСЖ». По сведениям журналиста Керри Хау, сейчас Сане полностью сосредоточен на футболе и не ждёт, что «Бавария» в скором времени предложит ему новый договор. Игрок хотел бы остаться в Мюнхене, но готов повременить с переговорами до завершения Евро-2024.

При этом, как отмечает источник, если соглашение всё же не будет продлено, приоритетным вариантом для Сане, в прошлом выступавшего за «Манчестер Сити», станет возвращение в Английскую премьер-лигу.