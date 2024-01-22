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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» слухи

22 Января 2024 • 21:25 Комментировать
Бавария
...
Унион Берлин
24.01 22:30

Вингер «Баварии» Лерой Сане интересен топ-клубам из различных европейских чемпионатов.

Контракт 28-летнего футболиста истекает в 2025 году, и за ситуацией, если верить слухам, следят гранды АПЛ и Ла Лиги, а также «ПСЖ». По сведениям журналиста Керри Хау, сейчас Сане полностью сосредоточен на футболе и не ждёт, что «Бавария» в скором времени предложит ему новый договор. Игрок хотел бы остаться в Мюнхене, но готов повременить с переговорами до завершения Евро-2024.

При этом, как отмечает источник, если соглашение всё же не будет продлено, приоритетным вариантом для Сане, в прошлом выступавшего за «Манчестер Сити», станет возвращение в Английскую премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане

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