Руководство «Баварии» всё больше сомневается в Тухеле

В руководстве мюнхенской «Баварии» растут сомнения по поводу главного тренера Томаса Тухеля, под руководством которого команда показывает не очень убедительные результаты в этом сезона.

Как сообщает издание Bild, сомнения насчёт Тухеля есть даже у одного из главных членов совета директоров в лице Уле Хёнесса. Источник сообщает, что несмотря на все сомнения, руководство «Баварии» не хочет в очередной раз менять тренера. В клубе хотят достичь стабильности, именно поэтому работа Тухеля сейчас в безопасности. Впрочем, до конца сезона всё может измениться, если Томас не наладит результаты.

Напомним, в Бундеслиге «Бавария» отстаёт от первого места на 7 очков, имея матч в запасе. Команда уже успела вылететь из Кубка Германии от клуба из третьего дивизиона.