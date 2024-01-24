Кейн — в основе «Баварии» на матч с «Унионом»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Бундеслиги с «Унионом».

Полностью стартовый состав «Баварии» выглядит следующим образом: Нойер (вр), Упамекано, де Лигт, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Коман, Геррейру, Лаймер, Мусиала.

Встреча между «Баварией» и «Унионом» в рамках перенесенного матча 13-го тура чемпионата Германии состоится сегодня, 24 января. Начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На данный момент «Бавария» идет на второй позиции в Бундеслиге, а «Унион» находится на 15-й строчке.