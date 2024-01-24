Горецка хочет в АПЛ

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка хочет покинуть клуб и переехать в Английскую премьер-лигу.

Напомним, прошлым летом 28-летний футболист отказался от ухода из «Баварии».

Журналист Кристиан Фальк сообщает, что сейчас Горецка созрел для ухода из мюнхенского коллектива. По сведениям источника, немецкий хавбек хочет продолжить карьеру в АПЛ, поэтому готов рассмотреть все предложения.

В нынешнем сезоне Горецка провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором трех голевых передач.

Контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Горецки в 40 миллионов евро.