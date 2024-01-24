Тухель высказался о состоянии команды перед матчем с «Унионом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о составе команда на предстоящий матч.

Напомним, в прошлой игре мюнхенский клуб проиграл на своем поле «Вердеру» со счетом 0:1.

«Все, кто играл против «Вердера» — доступны. Нам всегда нужно побеждать. Получат ли игроки еще один шанс или пришло время перемен? Мы посмотрим на тренировки и примем решение перед матчем», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

24 января «Бавария» встретится с «Унионом» в рамках перенесенного матча 13-го тура Бундеслиги. Матч пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 22:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.