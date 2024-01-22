Тухель оценил шансы «Баварии» на чемпионство после поражения от «Вердера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после домашнего поражения от бременского «Вердера» (0:1) оценил шансы своей команды на победу в Бундеслиге. Напомним, леверкузенский «Байер» увеличил свой отрыв от «Баварии» до 7 очков, но мюнхенцы в среду сыграют свой матч в запасе против берлинского «Униона».

«Судить всё ещё рано. Мы до сих пор не закончили первую половину сезона, так как не сыграли против «Униона». В данный момент мы не должны думать о титуле. Мы потеряли три очка в матче с «Вердером», но в среду у нас будет возможность вернуться на победные рельсы», – сказал Тухель на пресс-конференции.