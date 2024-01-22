Тренер «Вердера» Вернер оценил вероятность перехода своего защитника в «Баварию»

Главный тренер бременского «Вердера» Оле Вернер оценил вероятность перехода правого защитника Митчелла Вайзера в мюнхенскую «Баварию». Напомним, вчера 29-летний фуллбек забил победный гол в ворота «красной машины» на «Альянц Арене».

«Не думаю ли я, что «Бавария» захочет приобрести Вайзера после сегодняшнего выступления? Митчелл действительно показал отличную игру как в обороне, так и в атаке. Он делает разницу на поле. Мы счастливы иметь в своём составе такого футболиста. Надеюсь, мы сможем его сохранить», – сказал Вернер на пресс-конференции.

Отметим, что «Бавария» сейчас больше работает над трансфером 33-летнего Кирана Триппьера из «Ньюкасла».