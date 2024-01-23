Тухель объяснил причину спада Альфонсо Дэвиса

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель попытался объяснить причину игрового спада Альфонсо Дэвиса. Напомним, мюнхенский клуб пока не может согласовать с 23-летним канадцем новый контракт. Действующее соглашение истекает через полтора года, а ближайшим летом фуллбека хочет купить мадридский «Реал».

«Альфонсо – очень приятный и чувствительный парень, поэтому сложившаяся ситуация его тоже в определённой степени тормозит. У него бывают этапы, в которых он играет очень хорошо. В течение более длительного периода времени ему, возможно, не хватает уверенности. Дэвис может доминировать левом фланге благодаря своей скорости. Мы работаем над тем, чтобы он чувствовал себя комфортно», – сказал Тухель на пресс-конференции.