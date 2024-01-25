​Тренера «Униона» дисквалифицировали после инцидента с Сане

В среду вечером в чемпионате Германии проходил матч между «Баварией» и берлинским «Унионом». По ходу второго тайма рулевой гостевой команды Ненад Белица вступил в конфликт с вингером мюнхенцев Лероем Сане. Белица даже толкнул Сане в лицо, за что получил красную карточку.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза дисквалифицировал Белицу на три матча Бундеслиги. Кроме того, специалист заплатит 25 тысяч евро в качестве штрафа.

«Унион» и сам Белица согласились с наказанием, о чём сообщается на сайте берлинского клуба.

Таким образом, Ненад Белица пропустит матчи против «Дармштадта» (28 января), «РБ Лейпцига» (4 февраля) и «Майнца» (7 февраля).