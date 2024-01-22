Тренер «Униона»: «Мы хотели разбудить «Баварию», но их уже разбудил «Вердер»

Главный тренер «Униона» Ненад Белица высказался о предстоящем матче против «Баварии».

«Мы хотели быть теми, кто разбудит «Баварию», но вместо этого их разбудил «Вердер». «Бавария» точно не позволит себе играть так, как с «Вердером». Это усложняет нашу задачу», — приводит слова Белицы Bayern & Germany.

Специалист отметил, что, несмотря на это, «Унион» верит в свои силы, но, чтобы добиться результата, нужно соблюдать дисциплину на поле и действовать максимально агрессивно.

Перенесённая встреча 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» пройдет 24 января. Начало игры запланировано на 22:30 по мск.