Гвардиола: «Всё просто, надо выигрывать все матчи»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» съездил в гости в Лидс и разгромил местный клуб со счетом 4:0. Наставник клуба Хосеп Гвардиола прокомментировал события матча.

- Все игроки сыграли фантастически, несмотря на трудности. Мы сыграли очень хорошо. я впервые появился на «Элланд Роуд» при публике, я многое слышал о местной публике, и она действительно фантастическая. Было приятно тут побывать. Нам надо выигрывать все оставшиеся матчи. Если мы не выиграем хотя бы один, «Ливерпуль» станет чемпионом. Все просто, - цитирует наставника «Манчестер Сити» BBC Sport.