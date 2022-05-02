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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лапорт признался, что внимательно следит за результатами «Ливерпуля»

02 Мая 2022 • 14:00 Комментировать
Лидс
0:4
Манчестер Сити
окончен

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт признался, что клуб внимательно следит за результатами «Ливерпуля» в гонке за титул чемпионов АПЛ.

«Конечно, мы следим за играми и результатами «Ливерпуля», но мы сосредоточены только на себе и на том, чтобы убедиться, что мы делаем свою работу правильно», - сказал Лапорт.

Он также прокомментировал итог встречи с «Лидсом», который «Манчестер Сити» разгромил со счетом 4:0.

«Мы знали, что «Ливерпуль» победил ранее, и они продолжают показывать хорошие результаты, поэтому мы должны были сделать то же самое», - сказал игрок «Манчестер Сити».

«Горожане» продолжают лидировать в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» на одно очко за 4 тура до финиша.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Эмерик Лапорт
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