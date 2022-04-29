Гвардиола о матче с «Лидсом»: «Все знают, что нам нужны очки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от очередного матча своей команды в чемпионате Англии против «Лидса». Напомним, что сейчас «горожаны» опережают в чемпионской гонке АПЛ «Ливерпуль» с отрывом в одно очко.

«Лидс очень силён. У них очень страстные болельщики, они борются за очки. Но нам самим нужны очки, все об этом знают. Игроки тренировались сегодня с невероятной концентрацией. Думаю, что все в клубе знают ради чего мы боремся», – сказал Гвардиола на своей пресс-конференции в пятницу.

Матч между «Лидсом» и «Манчестер Сити» стартует завтра в 19:30 по московскому времени на стадион «Элланд Роуд».