Жезус ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус прокомментировал слухи о своём будущем.

«Сейчас не время думать об этом. Я хочу сосредоточиться на игре за свою команду и борьбе за титул АПЛ», — приводит слова Жезуса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец договорился о переходе в лондонский «Арсенал». Также интерес к Жезусу проявляла «Барселона».

Напомним, в недавнем матче 23-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:1) нападающий забил четыре гола.

Жезус защищает цвета «горожан» с 2016 года. В текущем сезоне форвард провёл за свой клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач. Контракт футболиста с «Сити» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.