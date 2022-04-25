Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус ответил на вопрос о своём будущем

25 Апреля 2022 • 11:09 Комментировать
Лидс
...
Манчестер Сити
30.04 19:30

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус прокомментировал слухи о своём будущем.

«Сейчас не время думать об этом. Я хочу сосредоточиться на игре за свою команду и борьбе за титул АПЛ», — приводит слова Жезуса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец договорился о переходе в лондонский «Арсенал». Также интерес к Жезусу проявляла «Барселона».

Напомним, в недавнем матче 23-го тура АПЛ против «Уотфорда» (5:1) нападающий забил четыре гола.

Жезус защищает цвета «горожан» с 2016 года. В текущем сезоне форвард провёл за свой клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач. Контракт футболиста с «Сити» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.04  22:00 Кристал Пэлас ... Лидс 2.12 3.55 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
11:38 · Англия. Премьер-лига
Моейс: «Нам нравится Райс, но, возможно, он хочет больше денег»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать Мареза
11:09 · Англия. Премьер-лига
Жезус ответил на вопрос о своём будущем
10:56 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард раскритиковал судейство после матча с «Ливерпулем»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Поведение Артеты — позорище»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
09:33 · Англия. Премьер-лига
Эльнени хочет остаться в «Арсенала»
00:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Такие игры редко бывают зрелищными»
24 Апреля
23:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп нахваливает Ориги
22:54 · Англия. Премьер-лига
В ворота «Ливерпуля» не назначено ни одного пенальти за последние 46 матчей АПЛ
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова сделать Салаха главной трансферной целью
22:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель подтвердил уход Рюдигера из «Челси» 1
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - самая симулирующая команда в текущем сезоне английской Премьер-лиги
20:31 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» сделал наименьшее количество передач за первый тайм матча АПЛ с 2006 года
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продолжил сражение за победу в чемпионате Англии 1
Все новости
Рекомендуем