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Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы продвинуться в переговорах по Холанну

29 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
1.35 5.30 8.00
Через 22 ч. 57 мин.

Представители «Манчестер Сити» навещают в больнице агента Мино Райолу, который защищает интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Согласно журналиста Самуэлю Лакхерсту, таким образом «горожане» рассчитывают продвинуться в переговорах по трансферу футболиста.

Летом Эрлинг Холанн станет доступен на трансферном рынке за 75 миллионов евро, ведь в контракте у норвежца активируется пункт об отступных. Ранее сообщалось, что Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити».

Напомним, вчера итальянская пресса ошибочно распространила слухи о смерти Мино Райолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн
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