Представители «Манчестер Сити» навещают Райолу в больнице, чтобы продвинуться в переговорах по Холанну

Представители «Манчестер Сити» навещают в больнице агента Мино Райолу, который защищает интересы нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Согласно журналиста Самуэлю Лакхерсту, таким образом «горожане» рассчитывают продвинуться в переговорах по трансферу футболиста.

Летом Эрлинг Холанн станет доступен на трансферном рынке за 75 миллионов евро, ведь в контракте у норвежца активируется пункт об отступных. Ранее сообщалось, что Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии в составе «Манчестер Сити».

Напомним, вчера итальянская пресса ошибочно распространила слухи о смерти Мино Райолы.