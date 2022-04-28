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«Ливерпуль» рассчитывает купить Беллингхема через год

28 Апреля 2022 • 14:37 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

Руководство «Ливерпуля» понимает, что этим летом будет сложно провернуть трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема. Согласно Liverpool Echo, в стане «красных» прекрасно понимают, что «шмели» вряд ли согласятся отпустить Беллингхема этим летом, так как команда наверняка продаст нападающего Эрлинга Холанна.

Потеря двух ключевых игроков за одно трансферное окно не входит в планы дортмундского клуба, поэтому «Ливерпуль» намерен вернуться с предложением через год. Альтернативой Беллингхему является полузащитник «Монако» Орельен Чуамени, которым интересуются мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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