Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» выиграл уже 42 матча в этом сезоне - не за горами абсолютный рекорд

30 Апреля 2022 • 20:24 Комментировать
Ньюкасл
0:1
Ливерпуль
окончен

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в гостях «Ньюкасл» - и это была уже 42-ая победа для мерсисайдцев в текущем сезоне, с учетом всех соревнований. Лишь трем английским клубам удавалось выиграть больше матчей в ходе одного сезона - и не за историю одной лишь АПЛ, а за всю историю английского футбола.

Это «Эвертон» в сезоне 1984/1985 - 43 победы, это «Манчестер Сити» (44 победы в сезоне 2017/2018, 47 побед в сезоне 2020/2021 и 50 побед в сезоне 2018/2019), а также «Манчестер Юнайтед» - 44 победы в сезоне 2008/2009. До конца сезона у «Ливерпуля» есть шансы выиграть еще как минимум шесть матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 0:1 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
окончен Вулверхэмптон 0:3 Брайтон 2.70 3.15 2.80
окончен Астон Вилла 2:0 Норвич 1.40 4.70 8.50
окончен Уотфорд 1:2 Бёрнли 2.65 3.30 2.70
окончен Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас 2.50 3.30 2.85
Идет 92 минута Лидс 0:3 Манчестер Сити
01.05  16:00 Эвертон ... Челси 5.60 4.10 1.62
01.05  16:00 Тоттенхэм ... Лестер 1.48 4.80 6.40
01.05  18:30 Вест Хэм ... Арсенал 3.40 3.55 2.16
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
21:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» вернулся на первое место, разгромив «Лидс»
21:32 · Англия. Премьер-лига
Директор «Интера»: «Переход Погба из «Юнайтед» в «Ювентус» и обратно – шедевр Райолы»
21:02 · Англия. Премьер-лига
Джеррард доволен победой над «Норвичем» и сожалеет, что клуб покинет АПЛ
20:39 · Англия. Премьер-лига
Аллегри: «Мне нравится Клопп, потому что он не воспринимает себя всерьёз»
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выиграл уже 42 матча в этом сезоне - не за горами абсолютный рекорд
20:17 · Англия. Премьер-лига
Австралийский физиотерапевт рассказал о том, как Роналду тренировался уже в 7 часов утра
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» договорился о покупке Жезуса 1
19:56 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» повторил антирекорд АПЛ
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» установил антирекорд АПЛ
19:38 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» - не лучшее место для Райса»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти выиграл чемпионаты всех главных футбольных лиг 4
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» первым вылетел из АПЛ, «Уотфорд» спасёт лишь чудо 1
19:01 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы не можем покупать дорогих игроков, нужно искать другие пути»
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» сделал камбэк за 3 минуты и добыл важную победу против «Уотфорда»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» — «Манчестер Сити»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3 1
Все новости
Рекомендуем