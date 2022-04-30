«Ливерпуль» выиграл уже 42 матча в этом сезоне - не за горами абсолютный рекорд

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» переиграл в гостях «Ньюкасл» - и это была уже 42-ая победа для мерсисайдцев в текущем сезоне, с учетом всех соревнований. Лишь трем английским клубам удавалось выиграть больше матчей в ходе одного сезона - и не за историю одной лишь АПЛ, а за всю историю английского футбола.

Это «Эвертон» в сезоне 1984/1985 - 43 победы, это «Манчестер Сити» (44 победы в сезоне 2017/2018, 47 побед в сезоне 2020/2021 и 50 побед в сезоне 2018/2019), а также «Манчестер Юнайтед» - 44 победы в сезоне 2008/2009. До конца сезона у «Ливерпуля» есть шансы выиграть еще как минимум шесть матчей.