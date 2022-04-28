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Соареш намерен отказать «Порту» и «Ньюкаслу», чтобы остаться в «Арсенале»

28 Апреля 2022 • 19:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

Правый защитник лондонского «Арсенала» Седрик Соареш намерен остаться в стане «канониров» как минимум до истечения срока своего контракта, который заканчивается по окончанию сезона 2022/23.

Согласно инсайду от журналиста Чарльза Уоттса, для того, чтобы остаться на «Эмирейтс», Соареш готов отказаться от предложений «Порту» и «Ньюкасла», которые были бы не прочь заполучить португальца в летнее трансферное окно.

Напомним, что Седрик Соареш перебрался в «Арсенал» летом 2019 года из «Саутгемптона». Защитник регулярно вызывается в сборную Португалии. В 2016 году Соареш стал чемпионом Европы в составе своей национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Порту Арсенал Лондон Седрик Соареш
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