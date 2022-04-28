Рульи об ответном матче с «Ливерпулем»: «Нам придётся страдать»

Голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи прокомментировал свою реакцию на результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который команда Юргена Клоппа выиграла у себя дома со счётом 2:0.

«Мы говорим о «Ливерпуле», команде, которая является, возможно, лучшей в мире на данный момент. У них есть замечательный стадион и 60 тысяч болельщиков за спиной. Во втором тайме они были лучше нас. В ответной встрече нам придётся страдать», – сказал Рульи после игры.

Напомним, что ответная встреча между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится во вторник 3 мая в 22:00 по московскому времени на стадионе «Эстадио де ла Серамика».