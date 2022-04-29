Салах - лидер не только по количеству голов, но и по голевым передачам в АПЛ

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах лидирует по количеству забитых голов в английской Премьер-лиге в текущем сезоне, причем серьезно опережает ближайшего конкурента. В то время как у Салаха сейчас уже 22 забитых мяча, у идущего следом Роналду всего лишь 17.

Любопытно, что и по количеству голевых передач Салах - также безусловный лидер всей лиги, у него 13 голевых передач в текущем сезоне. Его 35 результативных баллов в общей сложности - это на целых двенадцать баллов больше, чем у ближайшего преследователя в общем списке. Мохамед Салах выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года.