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Клопп рассказал, как принимал решение о продлении контракта с «Ливерпулем»

28 Апреля 2022 • 21:04 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, с какими мыслями продлевал свой контракт.

Напомним, что о продлении сотрудничества 54-летнего немецкого специалиста с «Ливерпулем» было официально объявлено сегодня. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

«Когда владельцы клуба предложили мне подписать новый контракт, я спросил себя: достаточно ли у меня энергии, чтобы продолжить работать с той самоотдачей, которая требуется от меня в этом удивительном месте? Ответ не заставил себя долго ждать. Я влюблён в эту работу и чувствую себя замечательно», – поделился Клопп, занимающий должность рулевого «Ливерпуля» с октября 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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