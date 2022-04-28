Клопп рассказал, как принимал решение о продлении контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о том, с какими мыслями продлевал свой контракт.

Напомним, что о продлении сотрудничества 54-летнего немецкого специалиста с «Ливерпулем» было официально объявлено сегодня. Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

«Когда владельцы клуба предложили мне подписать новый контракт, я спросил себя: достаточно ли у меня энергии, чтобы продолжить работать с той самоотдачей, которая требуется от меня в этом удивительном месте? Ответ не заставил себя долго ждать. Я влюблён в эту работу и чувствую себя замечательно», – поделился Клопп, занимающий должность рулевого «Ливерпуля» с октября 2015 года.