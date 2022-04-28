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Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2026 года

28 Апреля 2022 • 16:58 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Ливерпуль
7.70 4.70 1.40
30.04 14:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил контракт с мерсисайдским клубом до лета 2026 года. Об этом у себя в социальных сетях сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Предыдущий контракт Клоппа с «Ливерпулем» был рассчитан до июня 2024 года. Летом немецкий специалист намекал, что по истечению срока соглашения, скорее всего, возьмёт паузу на один год. Теперь стало известно, что тренер продлил контракт до 2026 года. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года, заменив на этом посту Брендана Роджерса, который ныне работает в «Лестере».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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